Forbidden fruit, spoiler 24 febbraio 2026: Sahika in ansia, Halit ha dei dubbi

Va in onda oggi, martedì 24 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Halit si è molto preoccupato per l’ex moglie quando è caduta.

Yildiz è ormai vicina al parto e ha rischiato grosso quando è caduta per schivare un’auto, Argun in ansia per il bambino che aspetta ha provato a convincerla a rientrare in casa dopo che l’aveva cacciata via.

Spoiler Forbidden fruit 24 febbraio 2026: i dubbi di Halit preoccupano Sahika

I piani di Sahika potrebbero prendere una brutta piega, infatti lei apparirà non poco preoccupata, teme che possa andare tutto in fumo e che tutto ciò che ha fatto fino ad ora sia stato del tutto inutile.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che ad aumentare la sua preoccupazione sarà il fatto che Halit dubiterà che sia stata davvero Yildiz ad avvelenare Erim. Intanto Kaya e Caner diranno a Leyla che potrà riprendere gli studi all’università.