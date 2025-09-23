Forbidden fruit, spoiler 23 settembre 2025: Zerrin rassicura Halit, non crede ad Alihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 23 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Zeynep dopo aver ottenuto il ruolo di co-direttrice della Falcon Airlines entrerà nel suo nuovo ufficio.

Zerrin si recherà da Halit e lo metterà al corrente della discussione che ha avuto con il fratello. All’ex marito confesserà di essere rimasta sconvolta dalle rivelazioni di Alihan, alle quali però non ha creduto.

Spoiler Forbidden fruit 23 settembre 2025: Zerrin sconvolta dalle rivelazioni di Alihan, cosa dice all’ex marito

Zerrin rivelerà all’ex marito che il fratello lo accusa di aver avuto una clandestina relazione con la loro madre. Subito dopo lo rassicurerà dicendo che non ha creduto all’assurda storia che Alihan le ha raccontato, le sue parole però l’hanno turbata non poco.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Hakan parlerà del suo rapporto con Irem durante una chiacchierata con Zeynep. Inizialmente sembrava essere nato un certo feeling tra loro, la ragazza però ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione.