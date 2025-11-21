Forbidden fruit, spoiler 21 novembre 2025: Dundar consegna il telefono a Yildiz, Erim fa arrabbiare Halit

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 21 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.06 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che anche Caner chiederà aiuto a Dundar per recuperare il telefono della sorella.

La cosa metterà l’uomo in difficoltà, naturalmente non può dirgli che è stato proprio lui a far derubare Ender per conto di Yildiz. Dundar prometterà a Caner che farà di tutto per aiutarlo, dopo però gli dirà di non essere riuscito a trovare il cellulare di sua sorella.

Spoiler Forbidden fruit 21 novembre 2025: Erim finisce in commissariato, Halit furioso

Dundar aveva già promesso di aiutare Yildiz, infatti consegnerà a lei il telefono di Ender. Nel frattempo Erim e Ilayda si renderanno protagonisti di un episodio spiacevole, verranno infatti portati in commissariato dopo aver rubato un anello.

I due ragazzi verranno rilasciati nel momento in cui la proprietaria dell’anello deciderà di non denunciarli. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Halit quanto scoprirà cosa ha fatto il figlio si arrabbierà molto.