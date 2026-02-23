Forbidden fruit, spoiler 23 febbraio 2026: Halit si preoccupa per Yildiz, poi fa una richiesta ad Ender

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 23 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo che l’ex marito l’ha cacciata Yildiz andrà via dalla villa.

Nel momento in cui sta andando via cadrà davanti al cancello per evitare una macchina, vedendo la scena Halit non potrà fare a meno di preoccuparsi per lei dal momento che è incinta.

Spoiler Forbidden fruit 23 febbraio 2026: Halit chiede ad Ender di raccontare la verità

Argun proverà a convincere Yildiz a rientrare in casa per riprendersi del tutto dopo la caduta prima di andare via. La donna è ormai vicina al parto ed è per questo motivo che Halit apparirà così apprensivo nei suoi confronti.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit inviterà ad Ender di rivelare a tutta la famiglia come sono andate davvero le cose la sera in cui è caduta in mare. Deciderà di raccontare davvero cosa è successo?