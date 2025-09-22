Forbidden fruit, spoiler 22 settembre 2025: Alihan racconta la verità a Zerrin, Lila ha paura che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 22 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Alihan sarà molto turbato dopo quello che è successo durante il consiglio straordinario.

Zerrin ha ceduto la gestione delle sue azioni ad Halit, ma ciò che ha sconvolto di più Alihan è stato scoprire che Zeynep si è alleata con il suo nemico. La sua amata era la persona di cui si fidava di più ed è per questo che si sentirà davvero tradito.

Spoiler Forbidden fruit 22 settembre 2025: Zerrin scopre la verità, Lila preoccupata

Alihan deciderà di confessare alla sorella perché si è comportato in quel modo per giustificare le sue azioni, Zerrin verrà quindi a conoscenza del suo desiderio di vendetta però farà fatica ad accettare la situazione.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che anche Lila sarà molto preoccupata. Il motivo? Ha paura che a causa dei conflitti nati con suo padre non potrà più vedere lo zio. Intanto Erim continuerà a non accettare il comportamento della madre, non riuscirà infatti a comprendere le sue azioni.