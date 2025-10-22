Forbidden fruit, spoiler 22 ottobre 2025: Yildiz coinvolge l’ex di Kemal nel suo piano, vuole…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Zeynep dovrà fare i conti con l’ennesima delusione a causa del comportamento dell’ex fidanzato.

La ragazza ha scoperto che Alihan ed Ender vogliono cercare di ottenere l’affidamento di Erim. Questo le farà pensare che il suo amato si sta costruendo una nuova famiglia e pensa che sia davvero arrivato il momento di rassegnarsi.

Spoiler Forbidden fruit 22 ottobre 2025: Emir non accetta l’aiuto di Dundar

D’accordo con la sorella Zeynep organizzerà una serata con gli amici provenienti da Bursa. Yildiz inviterà anche Bircan, l’ex fidanzata di Kemal, con l’obiettivo di creare scompiglio tra lui e Zehra.

Ancora innamorata dell’ex marito Yildiz sta cercando un modo per impedire il suo matrimonio con la figlia di Halit, infatti farà una richiesta a Bircan. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Dundar ha offerto il suo aiuto ad Emir, lui però non accetterà perché crede di essersi liberato dei creditori.