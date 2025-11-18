Forbidden fruit, spoiler 18 novembre 2025: Ender non divorzia da Alihan, lui è disperato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 18 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. I tantissimi fan della dizi turca sono al settimo cielo per il fatto che Zeynep abbia deciso di concedere un’altra possibilità ad Alihan, continuavano infatti a sperare in una loro riconciliazione.

Gli spoiler fanno sapere che in ufficio Caner farà un nuovo incontro. Alihan invece aspetterà impaziente Ender insieme al suo avvocato per firmare finalmente le pratiche per il divorzio. Non appena il loro matrimonio sarà ufficialmente finita potrà tornare con la sua amata e lui non vede l’ora.

Spoiler Forbidden fruit 18 novembre 2025: Ender ricatta Yildiz, Alihan depresso

Ender però non ha preso affatto bene la decisione di Alihan perché non ha ottenuto nulla e il loro accordo prevedeva che vincesse lei contro il suo ex marito. Si è sentita usata ed è per questo che deciderà di farsi indietro, non gli concederà il divorzio così in fretta.

Ender si recherà da Yildiz e la ricatterà con lo scopo di tenere Zeynep alla larga dal suo rapporto con Alihan. Quest’ultimo sarà disperato perché ha deluso di nuovo la sua amata e per sfogarsi scriverà ad Hakan. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che l’amico di Taşdemir riceverà il messaggio mentre parlerà con la fidanzata del loro futuro e quando si precipiterà da lui lo troverà di pessimo umore.