Forbidden fruit, spoiler 20 novembre 2025: Ender subisce un furto, Dundar tranquillizza Yildiz

Va in onda oggi, giovedì 20 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.06 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender cercherà di fare altre pressioni su Yildiz per spingerla a parlare con la sorella.

Alla sorella di Zeynep farà credere che sia successo realmente qualcosa tra lei e Alihan, quindi non dovrà dire una bugia alla Yılmaz, lei non ha intenzione di assecondarla ma prenderà del tempo.

Spoiler Forbidden fruit 20 novembre 2025: Dundar tranquillizza Yildiz

Ad Ender ruberanno il cellulare e senza quello non potrà più ricattare Yildiz, c’entra proprio quest’ultima con il furto. La moglie di Halit aveva chiesto aiuto a Dundar, il telefono infatti finirà nelle sue mani.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Dundar dirà a Yildiz di stare tranquilla e lei grazie alle sue parole si sentirà al sicuro. Nel frattempo Ender penserà ad un modo per riprendersi il suo telefono e chiederà a Caner di attivare i suoi contatti.