Forbidden fruit, spoiler 22 luglio 2025: Ender minaccia Yildiz, Zeynep in ansia

Vanno in onda oggi, martedì 22 luglio 2025, due nuovi episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender farà una scenata a Yildiz dopo averla raggiunta nel negozio di abiti da sposa e le dirà che non riuscirà a liberarsi di lei.

L’ex moglie di Halit chiederà a Caner di indagare su Yildiz e sul suo passato a Bursa sperando di trovare qualcosa di compromettente. Intanto arriverà in città la madre della futura sposa e mostrerà il suo disappunto sulla modesta cerimonia. Nel frattempo Yildiz si calerà con entusiasmo nel ruolo di moglie di Halit, lui durante una colazione in famiglia la inviterà ad un evento benefico, proposta che la renderà molto felice.

Spoiler Forbidden fruit 22 luglio 2025: la relazione con Alihan preoccupa Zeynep

Nella puntata di oggi Zeynep non apparirà serena, vivere la relazione con Alihan in segreto non la fa sentire a suo agio. La ragazza teme che la loro storia d’amore venga a galla e la sua ansia aumenterà quando la sorella sarà alquanto affabile con lui in ufficio.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Alihan regalerà una collana con un ciondolo a forma di ali d’angelo a Zeynep. Lei apprezzerà molto il suo gesto romantico, ma non basterà a farla sentire meglio. Inoltre, i sarcastici commenti della madre Asuman complicheranno ancora di più la situazione.