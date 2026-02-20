Forbidden fruit, spoiler 21 febbraio 2026: Halit caccia Yildiz? Ender ha un nuovo piano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda domani, sabato 21 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che le spiegazioni fornite da Ender al figlio non sono servite a far tornare il sereno tra loro.

La donna ha chiesto ad Yildiz di prelevare un campione di sangue al figlio per scoprire se lo stanno realmente avvelenando. Il loro piano però è fallito dopo che Halit e la sua futura moglie sono rientrati in anticipo.

Spoiler Forbidden fruit 21 febbraio 2026: Halit furioso, Yigit ha dei dubbi su Ender

Halit non reagirà affatto bene, in preda alla furia infatti penserà di allontanare Yildiz dalla villa. A quel punto Ender, che non avrà nessuna intenzione di arrendersi, correrà un rischio ancora più grande architettando un nuovo piano.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zehra deciderà di ascoltare il consiglio che le ha dato Yildiz per procurarsi il denaro necessario per la distribuzione del suo libro. Intanto Yigit inizierà ad avere dei dubbi, pensa che Ender non si ricordi davvero dell’incidente.