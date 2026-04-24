Forbidden fruit, spoiler 24 aprile 2026: Leyla è una spia di Nadir? Yldiz prova a…
Leyla riesce a rassicurare Halit, il piano di Yildiz fallisce. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, venerdì 24 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz non si è fidata di Leyla e ha cercato di allontanarla dalla loro vita per paura che potesse mettersi tra lei e Halit.
La ragazza dopo quello che ha scoperto ha preferito restare a Istanbul e sicuramente anche lei proverà a vendicarsi. Intanto Yildiz cercherà di portare Halit davanti casa di Nadir, il motivo? Vuole provare che anche Leyla è una sua spia.
Spoiler Forbidden fruit 24 aprile 2026: Leyla riesce a rassicurare Halit
Leyla si è davvero alleata con il nemico di Halit? Lei riuscirà a battere Yildiz sul tempo e chiamerà Argun, con le sue parole riuscirà a tranquillizzarlo e il piano della Yilmaz fallirà.
Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che durante la loro conversazione Leyla riuscirà a convincere Halit che Yildiz abbia una vera e propria ossessione. Si tratterà però di una nuova trappola di Nadir e Sahika con lo scopo di mettere contro Halit e sua moglie