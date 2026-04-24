Forbidden fruit, spoiler 24 aprile 2026: Leyla è una spia di Nadir? Yldiz prova a…

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Va in onda oggi, venerdì 24 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz non si è fidata di Leyla e ha cercato di allontanarla dalla loro vita per paura che potesse mettersi tra lei e Halit.

La ragazza dopo quello che ha scoperto ha preferito restare a Istanbul e sicuramente anche lei proverà a vendicarsi. Intanto Yildiz cercherà di portare Halit davanti casa di Nadir, il motivo? Vuole provare che anche Leyla è una sua spia.

Spoiler Forbidden fruit 24 aprile 2026: Leyla riesce a rassicurare Halit

Leyla si è davvero alleata con il nemico di Halit? Lei riuscirà a battere Yildiz sul tempo e chiamerà Argun, con le sue parole riuscirà a tranquillizzarlo e il piano della Yilmaz fallirà.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che durante la loro conversazione Leyla riuscirà a convincere Halit che Yildiz abbia una vera e propria ossessione. Si tratterà però di una nuova trappola di Nadir e Sahika con lo scopo di mettere contro Halit e sua moglie