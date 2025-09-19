Forbidden fruit, spoiler 19 settembre 2025: Zeynep coinvolta nel piano di vendetta di Halit contro Alihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 19 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Alihan parlerà con Hakan del suo piano, Ender intanto dirà a Zeynep che non era la donna giusta per il suo ex fidanzato.

Caner ed Emir decideranno di prendere in affitto insieme una casa, Ender si recherà da Zerrin in ospedale solo per vantarsi delle nozze. Nel frattempo Erim si lascerà sfuggire alcune confidenze con Yildiz. le dirà che non sopporta che la madre si sia risposata. Alihan chiederà a Zeynep di rispettare il contratto, lei però rifiuterà.

Spoiler Forbidden fruit 19 settembre 2025: Alihan è certo di avere la meglio su Halit

Per farsi fotografare in compagnia del suo nuovo marito Ender chiederà ad Alihan di uscire. Irem e Hakan parleranno del loro rapporto, entrambi pensano che non potrà esserci una storia d’amore tra loro. A breve ci sarà uno straordinario consiglio per stabilire chi possiede più azioni della Falcon Airlines, Alihan è convinto che sarà lui ad ottenere il controllo dell’azienda.

A poche ore dal consiglio Halit apparirà troppo tranquillo, questo farà pensare ad Ender che conquistare il potere non sarà facile come pensavano. L’uomo ha in mente qualcosa e per vendicarsi di Alihan deciderà di coinvolgere anche Zeynep.