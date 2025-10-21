Forbidden fruit, spoiler 21 ottobre 2025: Zehra al centro di uno scandalo, Halit si infuria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 21 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo essere stata paparazzata dai fotografi le foto che ritraggono Zehra ubriaca finiranno su tutti i giornali.

Per l’ennesima volta la figlia di Halit durante un evento ha bevuto troppo e gli scatti e inevitabilmente si ritroverà al centro di uno scandalo che farà infuriare il padre.

Spoiler Forbidden fruit 21 ottobre 2025: Halit si scaglia contro Zehra dopo lo scandalo

Negli articoli che mostrano le foto di Zehra completamente ubriaca i giornalisti hanno parlato anche del fatto che la donna abbia un nuovo fidanzato, il risveglio per lei sarà tutt’altro che sereno. Ancora una volta dovrà fare i con il malcontento di Halit che la attaccherà duramente.

Anche Kemal apparirà alquanto arrabbiato, infatti non avrà nessuna intenzione di parlare con Zehra fin quando non si sarà calmato. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che l’unica che sembra dalla parte di Zehra sarà Ender. L’ex moglie di Argun infatti le dirà che se il fidanzato è davvero innamorato di lei dovrà accettarla per quella che è.