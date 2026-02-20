Forbidden fruit, spoiler 20 febbraio 2026: Halit e Sahika rovinano il piano di Ender

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 20 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che per Erim è stato uno choc scoprire che la madre è ancora viva.

Per ben otto mesi ha sofferto moltissimo credendo che fosse morte e si è infuriato quando ha scoperto che in realtà gli ha mentito. Ender dovrà riconquistare la sua fiducia, ma non sarà facile dal momento che Sahika continua a manipolarlo.

Spoiler Forbidden fruit 20 febbraio 2026: Ender parla con Erim ma l’esito del confronto è negativo

Ender proverà a spiegare come sono andate le cose e perché abbia deciso di restare nascosta per mesi, il loro confronto però non andrà affatto bene. La donna chiederà quindi a Yildiz di farle avere un campione di sangue del figlio.

Anche lei ha notato che il ragazzo si comporta in modo strano e vuole capire se Yigit e Sahika lo stanno davvero avvelenando. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit e la sua futura moglie torneranno a casa prima e questo farà fallire il piano di Ender e Yildiz.