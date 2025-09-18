Forbidden fruit, spoiler 18 settembre 2025: Alihan ha sposato Ender, Halit si infuria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 18 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz convincerà il marito a far fare una nuova stima sui gioielli insinuando che i periti potrebbero aver commesso un errore.

Il piano di Yildiz le permetterà di far tornare Aysel nella villa, facendola diventare una sua alleata con l’intenzione di sfuggire ai suoi ricatti. Nel frattempo Zeynep davanti ai loro ospiti dichiarerà il suo amore ad Alihan e accetterà la sua proposta di matrimonio, scopriranno però che lui ha sposato Ender.

Spoiler Forbidden fruit 18 settembre 2025: Erim scappa di casa

Halit si precipiterà furioso a casa dell’ex moglie quando apprenderà delle nozze e scoppierà un litigio tra loro, Erim sentirà tutto e scapperà di casa, loro in ansia avvertiranno la Polizia. Il ragazzo chiamerà Kemal che lo porterà a casa sua, poi avviserà Yildiz che li raggiungerà insieme al marito.

Erim non vorrà tornare a casa, chiederà infatti al padre di poter trascorrere la notte da Kemal e lui dirà di si. Intanto Zeynep sarà distrutta dopo aver scoperto che il suo amato ha sposato Ender, Irem ed Emir andranno a casa sua per consolarla. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Alihan comunicherà ad Halit che possiede la maggioranza delle azioni e desidera prendere il controllo dell’azienda.