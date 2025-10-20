Forbidden fruit, spoiler 20 ottobre 2025: Irem mette in guardia Ender, lei ha un piano per…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender sarà convinta che il suo piano stia procedendo al meglio, però Irem la stupirà.

Non appena le due donne resteranno da sole infatti l’ex moglie di Halit dovrà fare i conti con l’atteggiamento alquanto duro della cugina di Zeynep. La ragazza ha capito il suo scopo e le dirà chiaramente che non starà al suo gioco.

Spoiler Forbidden fruit 20 ottobre 2025: Ender vuole impedire le nozze di Kemal e Zehra

Per Caner ed Emir saranno momenti pieni di ansia e di paura, dovranno infatti scappare dai creditori che minacciato l’amico di Zeynep perché gli deve dei soldi. I due però saranno fortunati perché qualcuno deciderà di aiutarli.

Mentre Zeynep sarà nell’ufficio di Halit entrerà Metin e li metterà al corrente di ciò che Ender sta facendo alle sue spalle con il sostegno di Alihan. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che l’ex moglie di Argun ha in mente anche un altro piano per ostacolare le nozze di Zehra con Kemal.