Forbidden fruit, spoiler 17 ottobre 2025: nuovo piano di Ender, il matrimonio di Kemal e Zehra la preoccupa

Va in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che la notizia delle nozze tra Zahra e Kemal non ha lasciato Ender indifferente.

L’ex moglie di Halit teme che lui possa fare un passo indietro sposando Zehra, deciderà quindi di recarsi a casa di Kemal per ricordargli l’accordo che avevano fatto.

Spoiler Forbidden fruit 17 ottobre 2025: Ender escogita un nuovo piano

Preoccupata Ender metterà in atto una nuova strategia che mandare a monte i piani di Halit e di sua figlia consapevole del fatto che Argun ha bisogno del sostegno di Kemal dal punto di vista economico.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender riuscirà a convincere Alihan ad invitare Hakan a cena, la donna spera che l’amico del marito vada a casa loro insieme alla fidanzata. Intanto Irem si troverà a casa di Zeynep quando riceverà una visita inaspettata.