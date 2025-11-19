Forbidden fruit, spoiler 19 novembre 2025: dura discussione tra Ender e Alihan, lui va via

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 19 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che non sarà così semplice per Alihan e Zeynep tornare insieme.

Lui le aveva promesso che avrebbe divorziato da Ender e sarebbe tornato subito da lei, ma l’ha delusa profondamente quando le ha detto che la ‘moglie’ non aveva fermato le carte del divorzio.

Spoiler Forbidden fruit 19 novembre 2025: Alihan litiga con Ender

In un locale Alihan ha bevuto molto per non pensare ai suoi problemi sentimentali, quando Hakan lo ha accompagnato a casa è crollato. Ender ha approfittato delle sue condizioni per fingere che tra i due ci sia stata una notte di passione.

Alihan non ricorderà nulla il mattino dopo e finirà per discutere con Ender, dopo che avranno litigato lui andrà via. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz si rivolgerà a Dundar per difendersi da Ender, lui accetterà di aiutarla.