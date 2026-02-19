SerieTVSpettacolo Italia

Forbidden fruit, spoiler 19 febbraio 2026: Yildiz sospettosa, Sahika manipola Erim contro Ender

Yildiz svela i suoi sospetti, Caner chiede scusa al suo capo. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte19 Febbraio 2026
Spoiler Forbidden fruit 19 febbraio 2026
Yildiz di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
Va in onda oggi, giovedì 19 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz continuerà a sentirsi in pericolo a villa Arguna, specie dopo quello che è successo alla cameriera.

Aysel si è sentita male dopo aver mangiato il pasto di Yildiz e lei è convinta che Sahika volesse fare del male a lei ed è per questo che ha chiesto ad Ender di tornare.

Spoiler Forbidden fruit 19 febbraio 2026: Yildiz svela i suoi sospetti, Caner chiede scusa al suo capo

Yildiz sarà sempre più sospettosa, ad Ender e Caner dirà di essere convinta che Sahika e Yigit stiano somministrando ad Erim qualcosa all’insaputa di tutti.

Ender, suo fratello e la Yilmaz escogiteranno un piano per far emergere tutta la verità. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Caner porgerà le sue scuse a Kaya per avergli tenuto nascosto che la sorella fosse ancora viva. Intanto Sahika, per metterlo contro la madre, continuerà a manipolare Erim.

