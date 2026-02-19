Forbidden fruit, spoiler 19 febbraio 2026: Yildiz sospettosa, Sahika manipola Erim contro Ender

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 19 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz continuerà a sentirsi in pericolo a villa Arguna, specie dopo quello che è successo alla cameriera.

Aysel si è sentita male dopo aver mangiato il pasto di Yildiz e lei è convinta che Sahika volesse fare del male a lei ed è per questo che ha chiesto ad Ender di tornare.

Spoiler Forbidden fruit 19 febbraio 2026: Yildiz svela i suoi sospetti, Caner chiede scusa al suo capo

Yildiz sarà sempre più sospettosa, ad Ender e Caner dirà di essere convinta che Sahika e Yigit stiano somministrando ad Erim qualcosa all’insaputa di tutti.

Ender, suo fratello e la Yilmaz escogiteranno un piano per far emergere tutta la verità. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Caner porgerà le sue scuse a Kaya per avergli tenuto nascosto che la sorella fosse ancora viva. Intanto Sahika, per metterlo contro la madre, continuerà a manipolare Erim.