Forbidden fruit, spoiler 16 ottobre 2025: Emir rischia pericolose conseguenze, Zehra scopre che…

Va in onda oggi, giovedì 16 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Zeynep è rimasta davvero delusa da Alihan quando ha sentito che chiedeva alla moglie di tornare a casa.

Lei aveva creduto al fatto che il matrimonio non fosse reale, quella scena però le ha fatto venire dei dubbi. Quando lui ha provato a darle una spiegazione non gli ha creduto e per l’ennesima volta gli hanno che non tornerà mai con lui, nemmeno se il suo matrimonio giungerà al termine.

Spoiler Forbidden fruit 16 ottobre 2025: una scoperta turba Zehra

Quando Emir è tornato a Istanbul aveva detto all’amica che aveva bisogno di un lavoro perché si trovava in una situazione delicata. Pian piano la verità verrà a galla, si scoprirà infatti che ha contratto un notevole debito con uno strozzino.

Le cose per Emir potrebbero mettersi davvero male, lo strozzino lo metterà in guardia dicendogli che non solo il debito crescerà ma subirà anche conseguenze fisiche se non pagherà in fretta. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zehra apparirà sconvolta nel momento in cui scoprirà che suo padre ha fatto spiare Kemal.