Forbidden fruit, spoiler 17 novembre 2025: buone notizie per Zeynep, Ilayda convince Erim a…

Va in onda oggi, lunedì 17 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che è nata una particolare intesa tra Yildiz e il suo nuovo personal trainer.

I due non si limiteranno a chiacchiera durante l’allenamento, infatti la moglie di Halit e Alper si scambieranno diversi messaggi anche dopo la lezione privata che si è svolta in palestra.

Spoiler Forbidden fruit 17 novembre 2025: Erim per aiutare l’amica decide di…

Zeynep riceverà un’ottima notizia in azienda. Halit le dirà di voler confermare il suo ruolo come co-presidente perché nutre molta stima nei suoi confronti. Inizialmente le aveva assegnato la carica dopo essere entrato in contrasto con Alihan.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Erim si lascerà convincere da Ilayda a vendere il suo telefono. Il motivo? Così potrà dare a lei il denaro che riuscirà a ricavare per darle la possibilità di comprare le medicine per la madre malata.