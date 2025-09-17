Forbidden fruit, spoiler 17 settembre 2025: Yildiz chiede aiuto a Kemal, Zerrin scopre…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 17 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che in preda all’ansia Yildiz deciderà di chiedere aiuto a Kemal per risolvere la delicata situazione in cui si è cacciata.

La moglie di Halit deve riuscire a far riassumere Aysel per evitare che la cameriera continui a ricattarla. Intanto Alihan trascurerà la fidanzata a causa dei suoi impegni professionali. Zeynep però avrà il sospetto che a distrarre l’uomo in realtà non sia il suo lavoro ma qualcos’altro.

Spoiler Forbidden fruit 17 settembre 2025: Zerrin scopre che Lila ed Emir stanno insieme

In ufficio Zerrin incontrerà Emir e Lila, quando la figlia le presenterà il ragazzo la spiazzerà dicendo che so tratta del suo fidanzato, una rivelazione inaspettata che lo farà agitare non poco.

Le antipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che in preda all’ansia Emir, con la complicità di Caner, farà finta di appartenere ad una prestigiosa famiglia. Dirà anche un’altra bugia alla donna, cioè che svolge il ruolo di dirigente nell’azienda di Alihan.