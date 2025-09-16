Forbidden fruit, spoiler 16 settembre 2025: Halit fa una scioccante scoperta, Aysel minaccia Yildiz

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 16 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Caner ed Ender riceveranno una busta anonima.

All’interno della busta troveranno delle compromettenti informazioni sul passato di Yildiz, Ender cercherà di capire chi sia stato a fargliele avere. Dopo aver perso il bambino la sorella di Zeynep sarà molto arrabbiata con Halit perché ha mandato via sua madre.

Spoiler Forbidden fruit 16 settembre 2025: Halit licenzia il personale

In preda al senso di colpa Halit cercherà di risollevare il morale della moglie dicendole che comprerà ad Asuman una casa nel quartiere di Bodrum. L’uomo farà poi valutare i gioielli di Yildiz e scoprirà che due di loro sono falsi.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Halit cercherà di capire cosa è successo dai filmati di sorveglianza ma scoprirà che il sistema è stato manomesso. Il tecnico gli dirà che sarà stato qualcuno del personale ad aiutare il responsabile. In preda alla rabbia Argun licenzierà tutti, Aysel però minaccerà Yildiz prima di andare via.