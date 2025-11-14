Forbidden fruit, spoiler 14 novembre 2025: Dundar confessa il suo amore a Zeynep, lei decide di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 14 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Dundar con l’aiuto di Kurban organizzerà una romantica cena per Zeynep.

Da un po’ i due stanno fingendo di essere una coppia, lui però prova davvero dei sentimenti per lei. Dundar deciderà di dichiarare il suo amore a Zeynep ma scoprirà che non è ricambiato, lei infatti gli dirà che lo vede solo come un amico.

Spoiler Forbidden fruit 14 novembre 2025: Zeynep torna con Alihan, Emir e Lila litigano

Zeynep sembrava essere convinta di non voler più perdonare Alihan dopo il male che le ha fatto, però è ancora innamorata di lui ed è per questo che gli darà un’altra possibilità. Lui intanto ha fatto preparare i documenti per divorziare da Ender.

Nonostante Yildiz fosse contraria e aveva minacciato Kemal di non farlo lui e Zehra decideranno di andare a vivere nella villa di Halit durante i lavori di ristrutturazione della loro casa. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Lila si è infuriata dopo aver scoperto che Emir è uscito con altre ragazze e i due finiranno per litigare. All’ex fidanzato dirà anche di aver rivelato ad Halit chi è davvero.