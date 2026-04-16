Forbidden fruit, spoiler 16 aprile 2026: Lila e Yigit si amano ancora, Yildiz esclusa da Zehra e Akin

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Va in onda oggi, giovedì 16 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo l’arresto della moglie e della figlia Halit si precipiterà nella stazione di Polizia.

Yildiz e Zehra sono rimaste coinvolte in una retata della Polizia dopo essere state ingannate da Ender che ha fatto mandare alla moglie di Halit un invito ad un falso evento di beneficienza.

Spoiler Forbidden fruit 16 aprile 2026: Yildiz e Zehra nella trappola di Ender, Akin e Zehra escludono Yildiz

Zehra e Yildiz si trovavano in un casinò clandestino gestito da Nadir, quando Halit andrà a prenderle la moglie si dirà convinta che a fare la soffiata per incastrarle è stata Ender.

Intanto ci sarà un nuovo confronto tra Lila e Yigit, nonostante abbiano divorziato i due capiranno di amarsi ancora. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz scoprirà di non essere stata presa in considerazione da Zehra e Akin per il video di Capodanno. I due hanno infatti pensato di includere al suo posto un famoso personaggio.