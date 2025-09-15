Forbidden fruit, spoiler 15 settembre 2025: Yildiz finge di stare male, Alihan fa insospettire Zeynep
Yildiz farà finta di stare male, Alihan sempre più nervoso. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, lunedì 15 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Asuman non riuscirà più a sopportare la convivenza con Halit, deciderà quindi di tornare a Bursa.
Mentre accompagnerà la madre in stazione Yildiz fingerà un malore e si farà portare in ospedale. Nel frattempo Alihan continuerà ad essere molto nervoso a causa della scoperta che ha fatto su Halit, il suo comportamento farà insospettire Zeynep.
Spoiler Forbidden fruit 15 settembre 2025: Zehra e Kemal sempre più vicini
Osservando l’atteggiamento del fidanzato Zeynep inizierà a pensare che lui ed Hakan non le abbiano detto la verità, sarà infatti convinta che i due stiano nascondendo qualcosa. L’amico di Alihan inviterà Irem a bere un caffè insieme, l’appuntamento però non andrà come aveva immaginato.
Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Kemal e Zehar appariranno sempre più vicini. Lei durante una chiacchierata gli racconterà di avere dei problemi con Halit.