Forbidden fruit, spoiler 15 settembre 2025: Yildiz finge di stare male, Alihan fa insospettire Zeynep

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 15 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Asuman non riuscirà più a sopportare la convivenza con Halit, deciderà quindi di tornare a Bursa.

Mentre accompagnerà la madre in stazione Yildiz fingerà un malore e si farà portare in ospedale. Nel frattempo Alihan continuerà ad essere molto nervoso a causa della scoperta che ha fatto su Halit, il suo comportamento farà insospettire Zeynep.

Spoiler Forbidden fruit 15 settembre 2025: Zehra e Kemal sempre più vicini

Osservando l’atteggiamento del fidanzato Zeynep inizierà a pensare che lui ed Hakan non le abbiano detto la verità, sarà infatti convinta che i due stiano nascondendo qualcosa. L’amico di Alihan inviterà Irem a bere un caffè insieme, l’appuntamento però non andrà come aveva immaginato.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Kemal e Zehar appariranno sempre più vicini. Lei durante una chiacchierata gli racconterà di avere dei problemi con Halit.