Forbidden fruit, spoiler 15 ottobre 2025: Ender si sfoga con Caner, Halit scopre che Yildiz e Kemal…

Va in onda oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Halit continuerà ad insistere con la figlia, vuole che lei e Kemal si sposino il prima possibile.

Argun chiederà a Zehra di fissare subito la data del matrimonio. Nel frattempo Ender si recherà a casa di Caner ed Emir e si lascerà andare ad uno sfogo. La donna parlerà con il fratello dell’atteggiamento di Alihan, a quanto pare la sua intenzione sarà quella di restare a casa loro perché non vuole tornare dal ‘marito’.

Spoiler Forbidden fruit 15 ottobre 2025: Kemal e Yildiz si sono visti di nascosto, Halit lo scopre

Tramite Sitki Halit verrà a sapere che c’è stato un incontro segreto tra Yildiz e Kemal. La scoperta lo farà diventare sospettoso nei confronti del futuro genero e si chiederà quali sono davvero le sue intenzioni con Zehra.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che visibilmente infastidito Halit chiederà delle spiegazioni a Yildiz. Lei proverà a rassicurarlo dicendogli che ha incontrato il suo ex marito per convincerlo a fissare subito la data delle nozze con Zehra. Anche Kemal fornirà la stessa versione dei fatti ad Argun.