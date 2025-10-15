Forbidden fruit, spoiler 15 ottobre 2025: Ender si sfoga con Caner, Halit scopre che Yildiz e Kemal…
Kemal e Yildiz si sono visti di nascosto, Halit lo scopre. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Halit continuerà ad insistere con la figlia, vuole che lei e Kemal si sposino il prima possibile.
Argun chiederà a Zehra di fissare subito la data del matrimonio. Nel frattempo Ender si recherà a casa di Caner ed Emir e si lascerà andare ad uno sfogo. La donna parlerà con il fratello dell’atteggiamento di Alihan, a quanto pare la sua intenzione sarà quella di restare a casa loro perché non vuole tornare dal ‘marito’.
Spoiler Forbidden fruit 15 ottobre 2025: Kemal e Yildiz si sono visti di nascosto, Halit lo scopre
Tramite Sitki Halit verrà a sapere che c’è stato un incontro segreto tra Yildiz e Kemal. La scoperta lo farà diventare sospettoso nei confronti del futuro genero e si chiederà quali sono davvero le sue intenzioni con Zehra.
Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che visibilmente infastidito Halit chiederà delle spiegazioni a Yildiz. Lei proverà a rassicurarlo dicendogli che ha incontrato il suo ex marito per convincerlo a fissare subito la data delle nozze con Zehra. Anche Kemal fornirà la stessa versione dei fatti ad Argun.