Forbidden fruit, spoiler 13 novembre 2025: l’annuncio di Alihan e Halit turba Erim, Yildiz sconvolta

Va in onda oggi, giovedì 13 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver riunito tutta la famiglia a casa di Halit lui e Alihan hanno annunciato una novità.

Di che si tratta? Dopo settimane di tensioni e battibecchi hanno finalmente chiarito ed è per questo che non si faranno più la guerra. Alihan farà anche sapere che divorzierà da Ender dal momento che era solo un accordo e non un matrimonio vero.

Spoiler Forbidden fruit 13 novembre 2025: una novità infastidisce Yildiz

Dopo l’annuncio Erim non sarà affatto sereno, infatti si lamenterà dei continui cambiamenti che avvengono nella sua vita familiari. Inizialmente sarà molto turbato ma Alihan con le sue parole riuscirà a farlo calmare.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che ci saranno altre novità a villa Argun. Zehra e Kemal infatti diranno che per un po’ si trasferiranno a casa di Halit perché dovranno fare alcuni lavori di ristrutturazione a casa loro. La cosa darà non poco fastidio a Yildiz, non è infatti felice di doverli vedere insieme ogni giorno.