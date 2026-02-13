Forbidden fruit, spoiler 13 febbraio 2026: Zehra furiosa affronta Akin ma scopre che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 13 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che la situazione al momento è molto delicata a villa Argun.

Halit ha permesso a Yildiz di restare fino al parto, poi potrà finalmente scoprire se il figlio che aspetta è davvero suo oppure no. Intanto l’uomo ha gettato Zehra nello sconforto dicendole che si è fatta truffare.

Spoiler Forbidden fruit 13 febbraio 2026: Zehra è stata davvero truffata? Cosa scopre quando affronta Akin

In preda alla rabbia e alla delusione la figlia di Halit si scaglierà duramente contro Akin, dopo le parole del padre è convinta che l’uomo l’abbia truffata ma scoprirà che le cose non stanno affatto così.

Con grande stupore Zehra scoprirà che le copie del suo libro sono veramente in stampa e si sentirà molto sollevata. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che in preda alla gioia la donna correrà dalla sua famiglia per rivelare ciò che ha scoperto.