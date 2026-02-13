Forbidden fruit, spoiler 13 febbraio 2026: Zehra furiosa affronta Akin ma scopre che…
Zehra è stata davvero truffata? Cosa scopre quando affronta Akin. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, venerdì 13 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che la situazione al momento è molto delicata a villa Argun.
Halit ha permesso a Yildiz di restare fino al parto, poi potrà finalmente scoprire se il figlio che aspetta è davvero suo oppure no. Intanto l’uomo ha gettato Zehra nello sconforto dicendole che si è fatta truffare.
Spoiler Forbidden fruit 13 febbraio 2026: Zehra è stata davvero truffata? Cosa scopre quando affronta Akin
In preda alla rabbia e alla delusione la figlia di Halit si scaglierà duramente contro Akin, dopo le parole del padre è convinta che l’uomo l’abbia truffata ma scoprirà che le cose non stanno affatto così.
Con grande stupore Zehra scoprirà che le copie del suo libro sono veramente in stampa e si sentirà molto sollevata. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che in preda alla gioia la donna correrà dalla sua famiglia per rivelare ciò che ha scoperto.