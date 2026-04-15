Forbidden fruit, spoiler 15 aprile 2026: Yigit si ubriaca e aggredisce Omer, scoppia lo scontro con Lila

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Va in onda oggi, mercoledì 15 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Lila e Yigit dopo il divorzio hanno deciso di restare in buoni rapporti ma non è affatto semplice.

Quando Lila ha saputo che era in compagnia di altre ragazze si è palesemente ingelosita, lui però le ha poi spiegato che era uscito con Akin. I due si ritroveranno a trascorrere la serata nella stessa discoteca, Yigit non reagirà affatto bene quando la vedrà lì insieme ad un altro ragazzo, Omer.

Spoiler Forbidden fruit 15 aprile 2026: Lila e Yigit si addormentano insieme, Halit scopre che non è tornata a casa

Il figlio di Ender e Kaya in preda alla gelosia finirà per bere troppo e colpirà Omer in faccia. A causa del suo aggressivo comportamento avrà un acceso confronto con Lila, lei capendo che è ubriaco non gli permetterà di guidare, deciderà infatti di accompagnarlo a casa.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yigit e Lila davanti alla casa di Kaya si addormenteranno insieme in macchina e resteranno lì tutta la notte. Halit il mattino seguente noterà che la figlia non è rientrata e in preda alla furia ordinerà ai suoi uomini di trovarla e riportarla a casa.