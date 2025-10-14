Forbidden fruit, spoiler 14 ottobre 2025: Kemal e Yildiz decidono di incontrarsi in segreto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 14 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che ci sarà molta tensione a villa Argun.

Gli Argun inviteranno Kemal e durante la serata lui e Yildiz non perderanno occasione per punzecchiarsi a vicenda. I due ad un certo punto si ritroveranno da soli in cucina e decideranno di incontrarsi il giorno dopo per un confronto.

Spoiler Forbidden fruit 14 ottobre 2025: storia dolorosa nel passato di Ender

Dopo quello che è successo ad Erim nei giorni scorsi Ender sarà sul piede di guerra nei confronti dell’ex marito, il suo scopo è quello di ottenere l’esclusiva custodia del figlio. Alihan le aveva detto di essere disposto ad aiutarla in questa battaglia e le ripeterà che può contare su di lui.

L’uomo metterà in guardia la ‘moglie’ dicendole che Halit racconterà ogni dettaglio scomodo del suo passato per impedirle di ottenere la custodia di Erim e le chiederà se spunteranno fuori delle cose compromettenti. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender confesserà di avere una dolora storia alle spalle.