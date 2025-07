Forbidden fruit, spoiler 16 luglio 2025: Metin svela la verità ad Halit, Ender accusa Zeynep

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vanno in onda oggi, mercoledì 16 luglio 2025, due nuovi episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Lal raggiungerà Alihan nel suo ufficio per criticare il suo atteggiamento, lui però le dirà che sta frequentando un’altra donna.

Alihan si reca nella sua tenuta di campagna con Zeynep, dove trascorrono una romantica serata, passeranno insieme anche la notte. Caner scoprirà che Yildiz per un po’ ha frequentato Metin, voleva anche sposarlo. Quando Ender lo scoprirà pregerà l’uomo di raccontare tutto ad Halit. Intanto quest’ultimo assumerà Serdar nella sua azienda dopo aver conosciuto la sua presunta moglie incinta.

Spoiler Forbidden fruit 16 luglio 2025: Ender accusa Zeynep, Alihan e Halit non le credono

Ender nella puntata di oggi scoprirà che Zeynep è una dipendente di Alihan e inizierà a pensare che le due sorelle stiano tentando di sedurre i loro capi per il loro denaro. Metin dirà ad Halit di aver avuto una relazione con Yildiz, lei però negherà tutto. Nel frattempo Ender nell’ufficio di Alihan accuserà Zeynep.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Alihan, piuttosto seccato, informerà Halit del comportamento fuori luogo della sua ex moglie nei confronti di Zeynep. Nessuno dei due crederà alle accuse di Ender perché convinti che le due ragazze siano in buona fede.