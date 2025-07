Forbidden fruit, spoiler 15 luglio 2025: momento romantico tra Zeynep e Alihan, Ender indaga su Yildiz

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vanno in onda oggi, martedì 15 luglio 2025, due nuovi episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz dirà ad Halit di non essere mai stata in combutta con Ender e lui crederà alle sue parole. Quando racconterà tutto a Sengul le dirà di avere un nuovo piano, cioè far ingelosire il suo capo.

Per aiutare l’amica con la sua nuova strategia Sengul le presenterà Serdar. Intanto l’atmosfera sarà molto romantica tra Zeynep e Alihan durante la loro cena. Ender vuole vendicarsi di Yildiz, chiederà quindi al fratello di indagare su di lei. Caner si recherà nel quartiere della ragazza e parlerà con Gulsum.

Spoiler Forbidden fruit 15 luglio 2025: Ender chiude con Sinan, Zehra vuole aiutarlo

Nella puntata di oggi Lal proverà ancora a mettersi in contatto con Alihan, senza però riuscirci. Hakan avrà il sospetto che c’entri Zeynep col fatto che l’amico sia irraggiungibile. Intanto Ender deciderà di mettere fine alla sua relazione con Sinan, l’uomo verrà poi contattato da Zehra che gli offrirà il suo aiuto.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Lila e Zerrin proporranno ad Alihan e Halit di organizzare una cena di famiglia. Ender li raggiungerà e farà finta che il loro sia un incontro casuale, poi si dirà sorpresa del fatto che Yildiz non sia presente dal momento che l’ex marito ha un interesse nei suoi confronti.