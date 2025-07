Forbidden fruit, spoiler 14 luglio 2025: Yildiz si libera di Duygu, Alihan e Zeynep fanno un gioco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 14 luglio 2025, il primo episodio settimanale di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che nonostante sia dubbiosa Zeynep accetterà l’invito a cena di Alihan a casa sua. Hakan noterà che il loro rapporto non è solo di natura professionale e punzecchierà l’amico, intanto Yildiz inizierà a lavorare per Halit come sua personale cameriera. La ragazza dovrà scontrarsi con l’ostilità di Duygu che proverà in ogni modo a sminuirla.

Yildiz non ha nessuna intenzione di permettere a Duygu di rovinare il suo piano, per liberarsi di lei farà credere a Zerrin che l’assistente di Halit stia tramando con Ender. Nel frattempo quest’ultima architetterà un piano per riprendere i suoi personali effetti dalla casa dell’ex marito. Riuscirà ad entrare grazie ad Aysel ma farà i conti con dolorosi ricordi legati al figlio.

Spoiler Forbidden fruit 14 luglio 2025: Alihan organizza una sorpresa per Zeynep

Per scoprire se siano affini Alihan propone a Zeynep di fare un gioco, scoprirà che lei ha sempre sognato di vedere a Cevlik il Tunnel di Tito e la stupirà con una sorpresa. Intanto Ender andrà ad una festa di compleanno insieme a Caner e incontrerà Zehra, le due litigheranno e l’ex moglie di Halit ne approfitterà per rubarle qualcosa.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender andrà da Halit per chiedergli di vedere il figlio ma i due litigheranno. Il piano di Yildiz per sedurre il suo capo procederà al meglio ma Ender le metterà i bastoni tra le ruote, la ragazza infatti dovrà fare i conti con il suo passato.