Forbidden fruit, spoiler 12 febbraio 2026: amara scoperta per Zehra, Caner accetta di aiutare Leyla

Va in onda oggi, giovedì 12 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver incontrato un editore Zehra accetterà di dargli un grosso anticipo per la pubblicazione del suo libro.

A villa Argun Zehra rivelerà la novità alla sua famiglia con grande entusiasmo, ma dovrà fare i conti con l’ennesima delusione. Il motivo? Perché Halit con tono duro le dirà che è stata truffata.

Spoiler Forbidden fruit 12 febbraio 2026: Leyla incontra Kaya, Caner decide di aiutarla

Leyla si recherà in una boutique in cerca di lavoro, dove incontrerà Kaya. Non appena uscirà dal negozio si metterà sulle tracce di Caner. Ciò che emergerà stupirà tutti, si scoprirà infatti che la donna è sua sorella.

Leyla si rivolgerà a Caner in cerca di aiuto, gli chiederà infatti di darle una mano per trovare un lavoro. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che inizialmente lui sarà restio, accetterà però di parlare positivamente di lei con Kaya.