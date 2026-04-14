Forbidden fruit, spoiler 14 aprile 2026: Zehra scambia il passeggino di Halit Can, tensione alle stelle

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 14 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che mentre si stava occupando del fratellino Zehra ha deciso, senza comunicarlo a Yildiz, di portarlo fuori.

La Argun farà una passeggiata con il piccolo Halit Can e finirà per scambiare in modo accidentale il passeggino del fratello con quello di un’altra bambina.

Spoiler Forbidden fruit 14 aprile 2026: Zehra dopo il terribile spavento torna a casa con il fratello

Dopo essersi accorta dello scambio la tensione sarà alle stelle, fortunatamente però la situazione si risolverà in fretta e Zehra riporterà Halit Can sano e salvo a casa.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zehra, con la complicità di Aysel, deciderà di non raccontare nulla a Yildiz dello scambio. Nel frattempo Kaya ed Ender, nonostante Sahika continuerà ad intromettersi, si godranno la loro famiglia. Intanto Lila deciderà di andare con alcuni suoi amici a ballare.