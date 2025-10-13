Forbidden fruit, spoiler 13 ottobre 2025: Yildiz furiosa con Kemal, Alihan infastidito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 13 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz sarà molto arrabbiata con il suo ex marito a causa del suo diverso atteggiamento.

Dopo quello che è successo la sorella di Zeynep vuole dimenticare Kemal e lasciarsi il passato alle spalle. Intanto lui riuscirà a convincere Zehra a rimandare il matrimonio per avere più tempo per organizzare la cerimonia.

Spoiler Forbidden fruit 13 ottobre 2025: Zeynep cena con Dundar, i due vengono interrotti

Halit non prenderà affatto bene il fatto che Kemal e Zehra abbiano pensato di rimandare le nozze, dirà infatti che i due dovranno sposarsi entro due giorni. Il suo scopo è quello di ottenere il sostegno del futuro marito della figlia per avere la meglio con Alihan ed Ender.

Intanto Dundar si recherà a casa di Zeynep per cenare insieme. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che senza alcun preavviso a casa della donna si presenteranno anche Caner, Irem, Hakan, Emir e Alihan. Quest’ultimo sarà molto infastidito dalla situazione e cercherà in tutti i modi di rovinare l’atmosfera.