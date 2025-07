Forbidden fruit, spoiler 10 luglio 2025: la rivelazione di Zeynep rende felice Alihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 10 luglio 2025, il penultimo episodio settimanale di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che durante il concerto Alihan penserà che Emir sia il fidanzato di Zeynep e la metterà in guardia da lui.

Quando Zeynep gli dirà che Emir è solo un suo amico Alihan sarà felice. Intanto Yildiz racconterà come è andato l’incontro con Halit a Sengul. All’amica dirà anche di voler tornare a lavorare al ristorante per non far sospettare la sorella.

Spoiler Forbidden fruit 10 luglio 2025: Ender si vedica di Zehra, Halit va su tutte le furie

Nella puntata di oggi Ender riuscirà a convincere il figlio ad incontrarla, quando tornerà a casa sarà disperata e il fratello proverà a tirarle su il morale. Nella speranza che possa ritrovare un po’ di serenità Caner la convincerà a trascorrere la serata con lui in un locale dove incontrerà Zehra.

La figlia di Halit la provocherà parlando del fatto che Ender sia stata esclusa dagli eventi mondani e lei per vendicarsi le farà uno sgambetto. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Caner filmerà la scena e la invierà ad un giornalista. Quando Halit leggerà la notizia andrà su tutte le furie e minaccerà la figlia.