Forbidden fruit, spoiler 13 aprile 2026: Ender e Yildiz tendono una trappola a Sahika ma…

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Va in onda oggi, lunedì 13 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender non è riuscita a liberarsi di Sahike, era convinta che Halit l’avrebbe cacciata dall’azienda ma è riuscita a dimostrare che non c’entrava nulla con il ‘rapimento’ di Emir.

Per dare una lezione ad Ender la sorella di Kaya ha organizzato un finto rapimento di Yigit, lei in preda alla paura ha raccontato la verità al marito. Ender e Yildiz non avranno nessuna intenzione di arrendersi, infatti penseranno ad un nuovo piano contro Sahika.

Spoiler Forbidden fruit 13 aprile 2026: il piano di Yildiz ed Ender non va come previsto, interviene Yigit

Yildiz ed Ender proveranno a far incontrare Nadir e Sahika per poterli fotografare e far credere ad Halit che la donna è ancora alleata con il suo nemico. Anche questo piano però sarà destinato a fallire, il motivo? L’uomo non si presenterà all’appuntamento.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che a salvare la situazione ci penserà Yigit. Nel frattempo Zehra si occuperà di Halic Can a villa Argun e senza dire nulla a Yildiz penserà di uscire con il fratellino.