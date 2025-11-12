Forbidden fruit, spoiler 12 novembre 2025: Alihan vuole divorziare da Ender, Layda chiede a Erim…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 12 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Layda dirà ad Erim che sua madre ha bisogno di sottoporsi a delle costose cure perché è molto malata.

L’amica del figlio di Halit gli chiederà un prestito perché la sua famiglia non può permettersi le cure ospedaliere. Lui apparirà molto dispiaciuto per Layda e proverà ad aiutarla.

Spoiler Forbidden fruit 12 novembre 2025: Ender furiosa con Alihan

Erim parlerà con il padre con la speranza di ottenere dei soldi da dare all’amica, lui però si rifiuterà. Nel frattempo Alihan comunicherà ad Ender che il loro matrimonio non ha più senso, lui e Halit hanno chiarito ed è per questo che vuole divorziare da lei.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender non prenderà affatto bene la decisione di Alihan. Il loro accordo avrebbe dovuto permetterle di vendicarsi dell’ex marito ma non ha ottenuto ciò che voleva e sarà furiosa perché si sentirà usata.