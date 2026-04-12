Forbidden fruit, spoiler 12 aprile 2026: Ender fa una proposta a Yildiz per liberarsi di Sahika

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Va in onda oggi, domenica 12 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che parlando con Emir il fratello di Ender gli dirà che non si fida affatto di Nadir.

Dopo aver rivelato che è stata Sahika a rapire Yigit Ender farà una proposta a Yildiz, di che si tratta? Le chiederà di organizzare un incontro tra Nadir e Sahike senza che loro ne siano a conoscenza.

Spoiler Forbidden fruit 12 aprile 2026: Halit licenzierà Sahika? Nadir propone a Yigit…

L’obiettivo di Ender è quello di far venire dei sospetti a Halit dal momento che fino a poco tempo fa Sahika era alleata con Nadir. Pensa che in questo modo Argun la caccerà via dalla holding e loro finalmente si libereranno di lei.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Nadir parlerà con Yigit della possibilità di farlo lavorare al casinò. L’uomo infatti pensa che le sue incredibili doti matematiche lì verranno apprezzate non poco.