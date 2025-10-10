Forbidden fruit, spoiler 10 ottobre 2025: Ender incontra Zerrin, le chiederà di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 10 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che non mancheranno le novità nell’ultimo appuntamento settimanale.

Durante le festa aziendale Dundar aveva vinto una cena a casa di Zeynep e lei sarà pronta a rispettare la promessa, infatti confermerà l’invito.

Spoiler Forbidden fruit 10 ottobre 2025: Ender fa una richiesta a Zerrin

A casa mentre sarà in bagno Ender troverà i farmaci che Alihan prende a causa dei suoi attacchi di panico, la cosa la farà riflettere molto. Da quando hanno stretto il loro patto lei continua a chiedersi come mai il ‘marito’ sia così rancoroso nei confronti di Halit, lui però non le ha mai rivelato nulla.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che ci sarà un incontro tra Zerrin ed Ender. Quest’ultima proverà a convincerla a riassumere il controllo in azienda delle sue azioni. Le chiederà di nuovo di smettere di sostenere Halit.