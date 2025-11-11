Forbidden fruit, spoiler 11 novembre 2025: Halit racconta la verità ad Alihan, i due fanno pace

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 11 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Alihan sarà molto confuso dopo aver ricevuto il pacco da parte di Halit.

L’ex fidanzato di Zeynep si sfogherà con Hakan. Dopo avergli mostrato i due orologi uguali che Argun gli ha mandato per farglieli vedere sarà disperato perché capirà di aver rivolto gravi accuse alla persona sbagliata.

Spoiler Forbidden fruit 11 novembre 2025: confronto tra Alihan e Halit, come stanno davvero le cose

Alihan non potrà fare a meno di recarsi da Halit per capire come stanno davvero le cose. Lui gli confesserà di essere entrato da poco in possesso del secondo orologio. Subito dopo gli racconterà tutta la verità.

L’altro orologio apparteneva al primo socio di Halit, era lui che aveva una relazione clandestina con la madre di Alihan. Quest’ultimo sarà sconvolto e si scuserà per averlo accusato ingiustamente. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che i due si riappacificheranno dopo che la verità e venuta a galla.