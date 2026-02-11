Forbidden fruit, spoiler 11 febbraio 2026: Yildiz pensa ad un piano per vendicarsi di Halit e Sahika

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Sahika ha convinto Erim a far chiedere a sua padre di far vivere Yildiz nelle camere dei domestici.

La sua nuova sistemazione farà indignare Yildiz, infatti non sarà affatto felice della decisione dell’ex marito. Visibilmente infastidita inizierà a progettare un nuovo piano per vendicarsi di Sahika e Halit.

Spoiler Forbidden fruit 11 febbraio 2026: Zehra trova una soluzione per il suo libro

Sahika sta riuscendo a manipolare tutti proprio come voleva. La donna illuderà Zehra che il suo libro verrà pubblicato. Alla figlia di Halit darà il contatto di una casa editrice che però si rifiuterà di pubblicarlo.

Intanto la sorella di Kaya convincerà Yigit a corteggiare Lila per iniziare una relazione con lei. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zehra riuscirà a trovare un altro editore che a causa della sua pessima situazione economica accetterà di pubblicarlo se riceverà un notevole anticipo.