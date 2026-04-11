Forbidden fruit, spoiler 11 aprile 2026: Sahika rapisce Yigit, Ender racconta tutto a Kaya

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, sabato 11 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Sahika metterà in atto uno dei suoi subdoli piani per lanciare un avvertimento ad Ender.

Cosa farà? La sorella di Kaya organizzerà il finto arresto di Yigit, questo però si rivelerà essere un rapimento. In preda alla paura e alla preoccupazione Ender deciderà di rivelare la verità a suo marito.

Spoiler Forbidden fruit 11 aprile 2026: Halit vuole incastrare Nadir, cosa chiede a Metin

Nonostante Sahika l’abbia minacciata Ender rivelerà a Kaya che c’è proprio sua sorella dietro il rapimento di Yigit, però lo metterà in guardia dicendogli che lei non deve sapere del suo coinvolgimento.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit sta facendo di tutto per riuscire ad incastrare Nadir. Argun chiederà al suo avvocato di indagare in merito ad un omicidio che il suo nemico ha commesso mentre era in carcere.