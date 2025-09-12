Forbidden fruit, spoiler 12 settembre 2025: Halit fa una confessione ad Alihan, Zeynep ascolta tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 12 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Zeynep ascolterà per caso una chiacchierata tra Alihan e Halit.

Il cognato confiderà ad Alihan di non volere il bambino che Yildiz porta in grembo, gli dirà anche che gestire una moglie incinta non è affatto semplice.

Spoiler Forbidden fruit 12 settembre 2025: cresce l’intesa tra Zehra e Kemal

Nonostante il fratello le abbia chiaramente fatto capire che non le importa della sua opinione perché non ha nessuna intenzione di rinunciare a Zeynep Zerrin continuerà ad essere contraria all’unione di Alihan e della sorella di Yildiz.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Lila ed Emir continueranno a vedersi di nascosto nonostante lo zio non approvi. Nel frattempo aumenterà l’intesa tra Kemal e Zehra, l’uomo la supporta e la sta aiutando nel suo percorso di disintossicazione. Ender sarà ancora intenzionata a rovinare il matrimonio di Halit e Yildiz, intanto quest’ultima annuncerà la gravidanza alla madre.