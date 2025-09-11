Forbidden fruit, spoiler 11 settembre 2025: Alihan torna a Istanbul, Ender si allea con Kemal

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 11 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo essere stato rapito da Hira durante un viaggio di lavoro Alihan è riuscito a scappare alla follia dell’ex fidanzata.

La ragazza non aveva preso affatto bene la fine della loro breve relazione e quando ha scoperto che l’aveva usata per dimenticare Zeynep aveva promesso di vendicarsi. Non appena arriverà all’aeroporto di Istanbul racconterà ciò che gli è successo alla sua amata e all’amico Hakan.

Spoiler Forbidden fruit 11 settembre 2025: Yildiz fa una richiesta ad Halit, lui licenzia Ender

Dopo aver dimostrato che è davvero incinta Yildiz chiederà al marito di lasciare Ender fuori dalla sua vita per evitare che provi ancora a rovinare il loro matrimonio. Halit accoglierà la sua richiesta, infatti licenzierà la sua ex moglie.

Ender non sarà ancora disposta ad arrendersi, per vendicarsi deciderà infatti di stringere un’alleanza con Kemal. Yildiz dirà al marito che le piacerebbe dare alla luce una bambina, lui però preferirebbe un maschio, una rivelazione che la renderà triste. Halit per tirarla su la porterà dal gioielliere per farle un prezioso regalo, le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che lì incontreranno Ender e le due donne litigheranno ancora.