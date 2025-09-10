Forbidden fruit, spoiler 10 settembre 2025: Ender svela la verità ad Halit, Yildiz scopre di essere incinta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 10 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender ha finto di stare male per entrare di nascosto nello studio del dottor Yusuf e scoprire la verità sulla gravidanza di Yildis.

Dalla cartella clinica scopre che Yildis ha detto una bugia, il giorno dopo si recherà quindi da Halit per rivelargli la verità. Intanto Alihan e Zeynep faranno i conti con alcuni episodi che li faranno preoccupare, cosa succederà? Sotto casa sua la ragazza troverà una scritta contro di lei, il fidanzato invece troverà i vasi delle sue piante distrutti.

Spoiler Forbidden fruit 10 settembre 2025: Halit furioso con Yildiz, lei scopre di essere davvero incinta

Alihan inizierà a pensare che qualcuno stia minacciando lui e Zeynep. Intanto Halit dopo la rivelazione della sua ex moglie sarà molto arrabbiato con Yildiz e la costringerà a ripetere gli esami del sangue, lei sarà incredula quando scoprirà di essere davvero incinta.

La moglie di Halit pensava che questa volta non c’era più nulla da fare e invece la vicenda prenderà una piega del tutto diversa grazie alla gravidanza. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Alihan sarà in viaggio verso Ankara e si troverà a gestire una delicata situazione.