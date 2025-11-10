Forbidden fruit, spoiler 10 novembre 2025: Yildiz ha incastrato Ender, Caner su tutte le furie

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender discuterà in modo animato con suo fratello, Caner sarà molto arrabbiato con lei perché le attribuisce la colpa per il licenziamento di Emir.

Ender scoprirà che Yildiz l’ha incastrata, proverà quindi a mettersi in contatto con Gulden ma sarà inutile perché la moglie di Halit l’ha fatta sparire.

Spoiler Forbidden fruit 10 novembre 2025: Ender chiede scusa a Emir, Yildiz fa lo stesso con Zeynep

L’ex moglie di Halit racconterà a Caner quello che ha scoperto ma sarà comunque costretta a chiedere scusa ad Emir pubblicamente per ottenere il perdono del fratello. Yildiz prenderà esempio da Ender e chiederà anche lei scusa in pubblico alla sorella, ma non otterrà ciò che sperava.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Zeynep dirà alla sorella che accetterà le sue scuse solo quando andrà a parlare con Hakan. Per colpa sua lui e Irem si sono lasciati e dovrà convincerlo a perdonare la cugina.