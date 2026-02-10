Forbidden fruit, spoiler 10 febbraio 2026: Yigit recupera il computer di Zehra, intanto Yildiz…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 10 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Sahika è disposta a tutto per mettere Yildiz fuori gioco, non vuole permettere all’ex moglie di Halit di rovinare i suoi piani.

La donna è tornata proprio quando Argun le aveva chiesto di sposarlo, ma la cosa che ha sconvolto tutti è stato il fatto che sia incinta. Intanto, il computer di Zehra è stato manomesso e lei ha perso il suo libro, Yigit con il suo gesto non passerà inosservato.

Spoiler Forbidden fruit 10 febbraio 2026: Yigit conquista la stima di tutti, Yildiz è tornata grazie ad Ender

Yigit riuscirà a recuperare il computer di Zehra, il ragazzo riuscirà a salvare il libro che ha scritto e questo gli darà la possibilità di guadagnarsi non solo la fiducia ma anche la stima di tutta la famiglia.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz ricorderà che è stata Ender a spronarla a tornare per riconquistare nella famiglia Argun il suo posto. Erano tutti convinti che la donna fosse morta ma in realtà è riuscita a sopravvivere.